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27 февраля 2020, четверг, 12:41 98
Силовые структуры 2020-02-27T13:01:06+02:00
Українські Новини
Украинские пограничники отрицают дефицит масок на границе

Украинские пограничники отрицают дефицит масок на границе

Анна Рудык
Госпогранслужба, Коронавирус, коронавирус в Европе, Защитные маски
В аэропорту
В аэропорту "Борисполь" готовы к коронавирусу. Фото: Госпогранслужба

Государственная пограничная служба констатирует отсутствие дефицита защитных масок, которые массово скупают украинцы, для работников службы на границах Украины и в аэропортах.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Дефицита нет", - сказал начальник отдела Олег Бойко.

По его словам, все пограничники, которые привлечены к контролю граждан, которые прибывают из-за границы, в том числе измерению температуры тела, обеспечены необходимыми масками и оборудованием.

Ранее СМИ отмечали ажиотаж вокруг защитных масок в Украине.

Также Українськi Новини писали, что неоходимо знать про коронавирус: профилактика, защита и откуда брать информацию.

Также на фоне сообщений о распространении коронавируса Covid-2019, который на сегодня уже унес жизни 2762 людей, украинцы начали массово запасаться медицинскими масками. Поисковой запрос о покупке масок вошел в тренды поисковой системы Google.

Однако медицинская маска — не единственный способ защитить себя от коронавируса. Ее ношение должно сопровождаться влажной уборкой в доме и личной гигиеной.

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