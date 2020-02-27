Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ заявляє, що мова про евакуацію громадян України з Італії поки не йде, в той час як там одна українка вже захворіла коронавірусом.

Про це Українським Новинам повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

"На даний момент, про евакуацію з Італії (українців), не йдеться", - сказав він.

За його словами, при цьому, консульська служба перебуває на постійному зв'язку з українцями, які перебувають за кордоном, в тому числі і в Італії.

Коваленко підкреслив, що всі прохання громадян України враховуються.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19.

Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області.

Таке рішення було прийнято після того, як число хворих коронавірусом досягла 79 осіб, 2 з яких померли.

На консульському обліку в Італії перебуває понад 15,6 тис. українців, при цьому інфікованих новим різновидом коронавіруса серед них станом на 24 лютого немає.