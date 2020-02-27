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27 лютого 2020, четвер, 11:13 25
Зовнішня політика 2020-02-27T12:15:02+02:00
Українські Новини
МЗС підтвердив, що українка захворіла на коронавірус в Італії

МЗС підтвердив, що українка захворіла на коронавірус в Італії

Надежда Комендантова
Італія, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

Українка в Італії захворіла коронавірусом, про що раніше повідомили місцева влади Італії та накоторые ЗМІ.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Громадянка України, 26 років, яка працює на півночі Італії в місті Кремона приїхала на південь Італії в місто Чіленто провідати батьків. Позитивний результат на коронавірус повинен бути остаточно підтверджений клінікою "Спалланцани" в Римі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генерального консульства України в Неаполі, на сьогодні в Італії підтверджений один випадок захворювання коронавірусом серед громадян України.

Зараз дівчина перебуває в інфекційному відділенні лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан не критичний.

Самі родичі, яких вона відвідувала, знаходяться на карантині.

Між тим Генеральне консульство України в Неаполі підтримує постійний контакт з місцевим штабом.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19.

Раніше Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії викликало спалах смертельного коронавірусу в країні.

Також пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії.

Тим часом, перший випадок зараження на коронавірус зафіксували на півдні Італії і у Флоренції.

 

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