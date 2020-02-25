МОЗ рекомендує українцям не їздити до Італії через спалах коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба міністерства.



"МОЗ рекомендує утриматися від поїздок в Італію", - повідомила пресслужба.



При цьому міністерство наголошує, що обмеження на поїздки в країни, де зафіксовано спалахи викликаного коронавірусом захворювання, в разі необхідності може ввести оперативний штаб із запобігання появі і поширенню на території України коронавірусу Covid-19.



Зараз на пунктах пропуску проводиться температурний скринінг людей, які прибувають в Україну з країн, де зафіксовано коронавірус.



Як повідомляли Українські Новини, в Київ з "короновірусної" Італії вчора прилетіло 635 громадян.



Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області.



Таке рішення було прийнято після того, як кількість хворих на коронавірус досягла 79 осіб, 2 з яких померли.



На консульському обліку в Італії знаходиться понад 15,6 тис. українців, при цьому інфікованих новим різновидом коронавірусу серед них станом на 24 лютого немає.