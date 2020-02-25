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25 лютого 2020, вівторок, 15:47 17
Суспільство 2020-02-25T16:25:23+02:00
Українські Новини
МОЗ рекомендує українцям не їздити до Італії через спалах коронавірусу

МОЗ рекомендує українцям не їздити до Італії через спалах коронавірусу

Валерия Драгомирова
МОЗ, Українці, Італія, Коронавірус, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через спалах коронавірусу Covid-19.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба міністерства.

"МОЗ рекомендує утриматися від поїздок в Італію", - повідомила пресслужба.

При цьому міністерство наголошує, що обмеження на поїздки в країни, де зафіксовано спалахи викликаного коронавірусом захворювання, в разі необхідності може ввести оперативний штаб із запобігання появі і поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

Зараз на пунктах пропуску проводиться температурний скринінг людей, які прибувають в Україну з країн, де зафіксовано коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, в Київ з "короновірусної" Італії вчора прилетіло 635 громадян.

Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області.

Таке рішення було прийнято після того, як кількість хворих на коронавірус досягла 79 осіб, 2 з яких померли.

На консульському обліку в Італії знаходиться понад 15,6 тис. українців, при цьому інфікованих новим різновидом коронавірусу серед них станом на 24 лютого немає.

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