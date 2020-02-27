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27 лютого 2020, четвер, 10:50 16
Економіка 2020-02-27T12:30:03+02:00
Українські Новини
Курс рубля в київських обмінниках обвалився

Курс рубля в київських обмінниках обвалився

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У четвер, 27 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 26 лютого, впав на 4 копійки і становить 3,37 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу виріс на 1 копійку до 3,88 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 27 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,37 3,88
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 лютого на 8,09 до 24,7058 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився у середу на 4 коп. до 24,59 UAH/USD після після зниження у вівторок на 6 коп.

Раніше Національний банк України з 25 лютого ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 лютого, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD.

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