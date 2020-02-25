НБУ ввел в обращение новую банкноту

Национальный банк 25 февраля 2020 ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Это еще один шаг в направлении оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года.

Завершит этот процесс введения в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен (в середине 2020 года).

Обновленный номинальный ряд гривны содержать надежные и защищенные от подделок банкноты, а также обеспечит удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

Национальный банк в первую очередь планирует ввести в оборот около 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот.

Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах.

Для граждан Национальный банк создал максимально удобные условия - им ненужно обменивать банкноты номиналами 200 гривен старого образца на новые.

Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми денежными знаками, так и банкнотами номиналом 200 гривен образца 2007 года.

На банкноте номиналом 200 гривен нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года.

В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украински, а на оборотной - изображение здания въездной башни Луцкого замка.

Портрет Леси Украински перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны).

Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм.

Преобладающий цвет банкноты - светло-розовый.

Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить такой элемент защиты как оптически переменный элемент SPARK.

Он постепенно будет менять цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.

Еще один важный элемент защиты – "оконная" защитная лента.

Это частично введена в толщу бумаги полимерная лента, которая содержит цифровое изображение номинала банкноты и графический знак гривны.

Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября Национальный банк Украины выпустил банкноту номиналом в тысячу гривен.

Президент инвестгруппы Универ Тарас Козак заявил, что шаги Нацбанка по вводу более крупной банкноты и вывода мелкого номинала, никак не связаны с инфляционными или девальвационными ожиданиями