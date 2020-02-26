Доллар на межбанке подорожал: курс гривны на сегодня

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после снижения во вторник на 6 коп. в среду снизился на 4 коп. до 24,59 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,63-24,65 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 24,60-24,63 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,58-24,60 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,58% с 23,74 UAH/USD до 24,59 UAH/USD.

Отметим, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 25 февраля на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 февраля, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.