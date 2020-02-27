подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
27 февраля 2020, четверг, 05:55 29
Финансы 2020-02-27T05:55:01+02:00
Українські Новини
Доллар в подскочил: офоициальный курс валют на четверг

Доллар в подскочил: офоициальный курс валют на четверг

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 февраля, на 3,12 коп. до 24,5307 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,8786
1 доллар США 24,6490
1 швейцарский франк 25,2590
10 иен 2,2318
10 российских рублей 3,7686
1 евро 26,8021

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился в среду на 4 коп. до 24,59 UAH/USD после после снижения во вторник на 6 коп.

В среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 25 февраля на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex Андрей Шевчишин рассказали стоит ли ожидать резких скачков доллара на этой неделе.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Официальный курс Курс НБУ курс рубля курс доллара Курс евро

Доллар на межбанке подорожал: курс гривны на сегод...
НБУ обвалил гривну: официальный курс нацвалюты на ...
Доллар и евро подорожали: курс валют в обменниках ...
Рубль подорожал в обменниках Киева в среду...
ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%
Новости
Доллар в подскочил: офоициальный курс валют на четверг 05:55
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
С декларациями прокуроров теперь может ознакомиться каждый украинец 23:53
В Киеве мужчину при попытке починить фуру насмерть придавило кабиной 23:29
В Сумской и Донецкой областях двум пропагандисткам "русского мира" сообщили о подозрении 23:05
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok