Доллар в подскочил: офоициальный курс валют на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 февраля, на 3,12 коп. до 24,5307 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8786 1 доллар США 24,6490 1 швейцарский франк 25,2590 10 иен 2,2318 10 российских рублей 3,7686 1 евро 26,8021

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился в среду на 4 коп. до 24,59 UAH/USD после после снижения во вторник на 6 коп.

В среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 25 февраля на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex Андрей Шевчишин рассказали стоит ли ожидать резких скачков доллара на этой неделе.