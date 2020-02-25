Доллар на межбанке подорожал: участники рынка рассказали о котировках 25 февраля

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 4 коп. во вторник снизился на 6 коп. до 24,55 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,50-24,53 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,52-24,54 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,54-24,56 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,41% с 23,74 UAH/USD до 24,55 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 24 февраля на 3,15 коп. до 24,5447 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,40 коп. до 24,2916 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 февраля, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.