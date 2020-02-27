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27 февраля 2020, четверг, 10:24 28
Экономика 2020-02-27T10:25:17+02:00
Українські Новини
Доллар и евро стремительно дорожают: курс валют на 27 февраля

Доллар и евро стремительно дорожают: курс валют на 27 февраля

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 февраля на 8,09 коп. до 24,7058 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,75 коп. до 26,4400 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,59 коп. до 26,8839 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,4061 24,7058 26,4400 26,8839 3,37 3,88
Максимальный 24,5500 25,0000 26,6500 27,1000 3,74 5,00
Минимальный 24,1000 24,5800 26,0000 26,6800 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился в среду на 4 коп. до 24,59 UAH/USD после после снижения во вторник на 6 коп.

Также 26 февраля средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 25 февраля, упал на 5 копеек и составляет 3,41 гривен за 10 рублей.

Тем временем Национальный банк Украины с 25 февраля ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца.

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