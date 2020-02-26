На Донбасі військовий підірвався на вибуховому пристрої в зоні ООС в середу

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 26 лютого, один український військовослужбовець загинув. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини. "Станом на 12:30 противник 4 рази порушив режим тиші на донецькому напрямку", - сказано в ньому. Наголошується, що бойовики двічі обстріляли Мар'їнку і Павлопіль. Вранці в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій загинув військовослужбовець збройних сил. Як повідомляли Українські Новини, 22 лютого бойовики намагалися прорватися через лінію дотику і понесли втрати. 25 лютого бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС. Також 18 лютого 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі. Крім того, 9 лютого, бойовики дев'ять обстріляли українські позиції на Донбасі. Один український військовослужбовець був поранений. 7 лютого бойовики застосували міномети і гранатомети, військовослужбовець отримав травму. 3 лютого бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – отримав бойову травму.