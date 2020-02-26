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26 лютого 2020, середа, 13:06 8
Силові структури 2020-02-26T15:30:04+02:00
Українські Новини
На Донбасі військовий підірвався на вибуховому пристрої в зоні ООС в середу

На Донбасі військовий підірвався на вибуховому пристрої в зоні ООС в середу

Елизавета Кесельман
ООС, обстріли в зоні ООС, загиблий військовий, Донбас
ООС. Танк. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 26 лютого, один український військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Станом на 12:30 противник 4 рази порушив режим тиші на донецькому напрямку", - сказано в ньому.

Наголошується, що бойовики двічі обстріляли Мар'їнку і Павлопіль.

Вранці в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій загинув військовослужбовець збройних сил.

Як повідомляли Українські Новини, 22 лютого бойовики намагалися прорватися через лінію дотику і понесли втрати.

25 лютого бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС.

Також 18 лютого 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, 9 лютого, бойовики дев'ять обстріляли українські позиції на Донбасі. Один український військовослужбовець був поранений.

7 лютого бойовики застосували міномети і гранатомети, військовослужбовець отримав травму.

3 лютого бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – отримав бойову травму.

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