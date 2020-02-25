На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов и минометов

Вчера, 24 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник вновь применил запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно: минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям.

"Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска с 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в зоне ООС украинский военный подорвался на взрывном устройстве.

А 18 февраля 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.