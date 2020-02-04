Сутки на Донбассе: 12 обстрелов боевиков, у ВСУ серьезные потери

За прошлые сутки, 3 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС. "3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил восемь обстрелов: четыре раза неподалеку Павлополя велся огонь из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 28 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с Опытным стреляли из противотанкового ракетного комплекса – враг совершил 2 выстрела; дважды в районе Авдеевки ударили из станкового противотанкового гранатомета – 9 выстрелов, также противник устроил обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеских обстрела: дважды рядом с Новотошковским стреляли из миномета калибра 120 мм – 9 мин; неподалеку Орехово велся огонь из 120-мм миномета – противник выпустил 5 мин; в районе Новолуганского ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. "Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", – рассказали в ООС. Как сообщали Українськi Новини, 2 февраля боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных ранены. Кроме того, 1 февраля боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб, 2 ранены.