На Донбассе боевики применили минометы и гранатометы: в рядах ВСУ – потери

За прошлые сутки, 6 февраля, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил один обстрел:

боевики ударили из крупнокалиберного пулемета по Красногоровке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три обстрела:

дважды у Орехового стреляли из минометов калибра 120 мм – враг выпустил 25 мин;

в районе Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил травму", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму.

2 февраля боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных ранены.

Кроме того, 5 февраля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму.