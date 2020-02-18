Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены

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1 военнослужащий погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

На данный момент бой вблизи населенных пунктах Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.

"Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - сказано в нем.

Отмечается что у противника 1 погибший и 5 тяжелораненых.

Указано, что противник запросил режим тишины, позиции украинских защитников не потеряны.

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется.

Также в штабе ООС призывают СМИ тщательно проверять информацию. "В связи с распространением в информационном пространстве большого количества не полностью достоверных сообщений о попытке противника прорыва линии разграничения и атаки на позицию украинских защитников, просим средства массовой информации пользоваться только проверенной и официальной информации, поступающей от Командование операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

Тем временем, Зеленский срочно собирает СНБО.