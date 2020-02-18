Бой на линии разграничения на Донбассе закончился: 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены

(Новость дополнена уточнеными данными) 1 военнослужащий погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини. На данный момент бой вблизи населенных пунктах Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. "Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - сказано в нем. Отмечается что у противника 1 погибший и 5 тяжелораненых. Указано, что противник запросил режим тишины, позиции украинских защитников не потеряны. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется. Также в штабе ООС призывают СМИ тщательно проверять информацию. "В связи с распространением в информационном пространстве большого количества не полностью достоверных сообщений о попытке противника прорыва линии разграничения и атаки на позицию украинских защитников, просим средства массовой информации пользоваться только проверенной и официальной информации, поступающей от Командование операции Объединенных сил", - сказано в сообщении. Как сообщали Українськi Новини, ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения. Тем временем, Зеленский срочно собирает СНБО.