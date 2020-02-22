Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения и понесли потери, – штаб ООС

В ночь на субботу вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское," - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку.

В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Генерального штаба во вторник, 18 февраля, 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.