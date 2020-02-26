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  • У ВООЗ повідомили, що світ не готовий до поширення коронавіруса
26 лютого 2020, середа, 11:31 12
Світ 2020-02-26T14:00:04+02:00
Українські Новини
У ВООЗ повідомили, що світ не готовий до поширення коронавіруса

У ВООЗ повідомили, що світ не готовий до поширення коронавіруса

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Епідемія коронавірусу, Спалах коронавірусу, ВООЗ
Коронавірус. Медичний персонал. Фото: Сіньхуа
Коронавірус. Медичний персонал. Фото: Сіньхуа

У той час як у Китаї пройшов пік коронавірусу, інші країни світу вперше починають стикатися з наслідками поширення смертельного вірусу від людини до людини на своїй території. За словами очільника міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд, світ виявився до цього не готовий.

Про це повідомляє Business Insider.

"Загальний висновок для світу — він просто не готовий", — сказав він.

За словами Ейлворда, епідемія дуже швидко поширюється в різних точках світу.

"Нам доводиться боротися дуже швидко, щоб запобігти пандемію", — підкреслив він.

Представник ВООЗ додав, що боротьба з коронавірусом може викликати труднощі в тих країнах, де немає такої системи епіднагляду за хворобами, як в Китаї.

"Сотні людей у Китаї не заразилися COVID-19 з-за цього агресивного відповіді", — резюмував Эйлворд.

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 був зареєстрований у китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Тільки через тиждень влада Китаю підтвердили, що мова йде про новий вірус.

Як повідомляли Українські Новини, швидке поширення коронавірусу може вплинути на проведення Євро-2020.

Тим часом в Алжирі підтвердили перший випадок коронавірусу, а незабаром після цього зараження зафіксували в Румунії.

У той же час на Канарах через коронавірус ізолювали готель з тисячею туристами.

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