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26 лютого 2020, середа, 09:00 43 Інфографіка
Світ 2020-02-26T10:45:02+02:00
Українські Новини
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу на 26 лютого

В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу на 26 лютого

Надежда Комендантова
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

В той час, як китайський коронавірус COVID-19  може вплинути на проведення Євро-2020, від його ускладнень станом на 26 лютого померли 2762 людини. Завершили лікування і були виписані з лікарень 30 тисяч осіб.

Про це свідчить карта поширення коронавіруса від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

В усьому світі кількість хворих становить 81 002. Напередодні їх кількість становила 80 146 осіб.

Статистика коронавіруса.Статистика коронавіруса.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилася на 93 людини, троє з яких померли. Зараз Італія - третя країна в світі за кількістю інфікованих, попереду лише Китай і Південна Корея.

У Китаї за цей же час зафіксували 507 нових хворих і 70 смертей. Одужали 2659 осіб.

Південна Корея за добу нарахувала 144 випадки зараження. Двоє корейців померли, четверо вилікувались. Повідомляється, що влада Південної Кореї за вказаний час протестували близько 3 тисяч осіб на наявність вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією, з якою буде важко впоратися.

24 лютого із зараженої коронавірусом Італії в аеропорт "Бориспіль" і "Київ" прилетіло 4 літака 611 з пасажирами на борту і 24 членами екіпажу.

Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії.

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