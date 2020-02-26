В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу на 26 лютого

В той час, як китайський коронавірус COVID-19 може вплинути на проведення Євро-2020, від його ускладнень станом на 26 лютого померли 2762 людини. Завершили лікування і були виписані з лікарень 30 тисяч осіб.

Про це свідчить карта поширення коронавіруса від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

В усьому світі кількість хворих становить 81 002. Напередодні їх кількість становила 80 146 осіб.

Статистика коронавіруса.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилася на 93 людини, троє з яких померли. Зараз Італія - третя країна в світі за кількістю інфікованих, попереду лише Китай і Південна Корея.

У Китаї за цей же час зафіксували 507 нових хворих і 70 смертей. Одужали 2659 осіб.

Південна Корея за добу нарахувала 144 випадки зараження. Двоє корейців померли, четверо вилікувались. Повідомляється, що влада Південної Кореї за вказаний час протестували близько 3 тисяч осіб на наявність вірусу.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією, з якою буде важко впоратися.

24 лютого із зараженої коронавірусом Італії в аеропорт "Бориспіль" і "Київ" прилетіло 4 літака 611 з пасажирами на борту і 24 членами екіпажу.

Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії.