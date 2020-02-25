Суд заарештував на два місяці 4 підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах

Жовтневий районний суд Полтави заарештував 4 підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах Полтавської області.

Про це Українським Новинам повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.



Він зазначив, що 5 учасникам заворушень повідомлено про підозру за ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу.



"Повідомлено 5 підозр, по 4 особам з 5 обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб", - сказав Сулаєв.



Він підкреслив, що правоохоронці встановлюють місце перебування п'ятого підозрюваного. Після цього він буде доставлений до суду, йому також буде обиратися запобіжний захід.



Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого суд відправив під нічний домашній арешт підозрюваного у травмуванні поліцейських у Нових Санжарах.



Також поліція готує ще підозри учасникам заворушень у Нових Санжарах. При цьому Сулаєв не повідомив, скільком учасникам буде повідомлено про підозру, а скільком виписані адмінпротоколи.



Раніше протестувальники з Нових Санжар спростували звинувачення в свою адресу, заявивши, що вони не титушки.



Тим часом у Нових Санжарах після протестів один поліцейський залишається в лікарні.