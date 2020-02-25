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25 лютого 2020, вівторок, 16:15 7
Суспільство 2020-02-25T16:23:07+02:00
Українські Новини
Комедії українською, мелодрами російською: поліція відкрила справу проти продюсера "1+1"

Комедії українською, мелодрами російською: поліція відкрила справу проти продюсера "1+1"

Елизавета Драбкина
1+1 Media Group, Телеканал 1+1, мелодрама, комедія
Олена Ермєєва Фото: Українська правда
Олена Ермєєва Фото: Українська правда

Національна поліція почала розслідування відносно продюсера телеканалу "1+1" Олени Ермєєвой за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Про це йдеться у відповіді Нацполиції на запит депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва ("Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кримінальне провадження проти продюсерки 1 1, для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування", - написав він.

Наголошується, що Нацполіція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого.

Справа буде розслідуватися за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому Ермєєва заявила, що навесні телеканал "1+1" покаже мелодрами російською мовою, тому що українська мова складніша для цього жанру.

"Знайти тональність української мови, щоб глядач сприймав її, вельми непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії", - сказала вона.

Крім того, за її словами, артистам поки ще важко працювати українською, що збільшує тривалість створення фільму і впливає на його бюджет.

Також 5 лютого, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" у зв'язку з чим телеканал "1+1" порахував обшуки тиском і зажадав коментарів Баканова.

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