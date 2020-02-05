СБУ проводит обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1"

Служба безопасности Украины проводит обыски в редакции программы "Гроші" в офисе медиахолдинга "1+1 Медиа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "1+1", передают Українськi Новини.

"Группа "1+1 Медиа" подтверждает, что сейчас, в 18:00, 5 февраля 2020 года, в помещении редакции программы "Гроші" происходит обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ", - сказано в нем.

Представители медиахолдинга предполагают, что обыск связан с обличительной деятельностью программы.

"Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности", - подчеркивается в сообщении.

"1+1" обращается к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Деньги".

Как сообщали Українськi Новини, по данным СМИ, аудио с прослушкой совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука монтировалось в студии расследовательских программ на одном из центральных телеканалов.

В студии "1+1" выходят расследовательские программы, созданные депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александром Дубинским, который активно распространял информацию о прослушке.

Официальной информации о результатах расследования относительно прослушки пока нет.