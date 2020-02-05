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05 февраля 2020, среда, 23:05 141
СМИ 2020-02-05T23:07:36+02:00
Українські Новини
Телеканал "1+1" считает обыски давлением и требует комментариев Баканова

Телеканал "1+1" считает обыски давлением и требует комментариев Баканова

Анна Рудык
Обыски на
Телеканал
Телеканал "1+1". Фото: tsn.ua

Группа 1+1 медиа подтвердила обыски в помещении редакции программы "Гроші" и обратилась к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой сообщить о причинах проведения следственных действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном телеканалом сегодня вечером, 5 февраля.

Так, в заявлении говорится, что за весь период независимости Украины это первый обыск в 1+1.

"Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1 + 1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности", - говорится в заявлении.

Также в 1+1 отметили, что считают такие "визиты" полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ.

"Обращаемся к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Деньги". Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности", - отметили в 1+1.

Как сообщали Українські Новини, СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1".

Тем временем Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

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