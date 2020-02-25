Коронавірус в Італії: влада назвала причину спалаху

В той час, як перші випадки зараження коронавірусом зафіксували на півдні Італії і у Флоренції, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії сприяло поширенню нового коронавірусу в країні.

Таку заяву він зробив 24 лютого, повідомляє ТСН з посиланням на CNN.

"Управління лікарні було не зовсім правильним згідно з протоколами, які рекомендуються в цих випадках (коронавірус), і це, безумовно, сприяло поширенню", - сказав Конте.

Однак, прем'єр Італії не назвав, яка саме це лікарня.

Конте додав, що зараз дуже важко передбачити прогрес вірусу, але точно зрозуміло, що спалах коронавірусу та його поширення почалося з лікарні на півночі країни.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавіруса помер сьомий пацієнт. В регіоні Ломбардія кількість заражених людей зросло до 173 чоловік. У Венето підтверджені 33 випадки захворювання. Ще 18 випадків зафіксовано в Емілії-Романьї, і по три в П'ємонті і Лаціо.

Тим часом в Італії люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти з-за коронавіруса а акції місцевих компаній стрімко втрачають вартість з-за спалаху захворювання.