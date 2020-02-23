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23 лютого 2020, неділя, 07:00 5
Фінанси 2020-02-23T08:45:01+02:00
Українські Новини
Нацвалюта трохи гойдалася: динаміка курсу гривні за тиждень

Нацвалюта трохи гойдалася: динаміка курсу гривні за тиждень

Надежда Комендантова
Офіційний курс, курс гривні до долара, курс гривні, НБУ, Гривня
Гривня.
Гривня.

У той час як за минулий тиждень курс продажу готівкового долара падав в обмінних пунктах київських банків третій тиждень поспіль, НБУ повідомив про динаміку офіційного курсу гривні за 17-24 лютого.

Нагадаємо, курс який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара, UAH/USD

17 лютого 18 лютого 19 лютого 20 лютого 21-23 лютого 24 лютого
24,4470 24,4456 24,4431 24,5231 24,4777 24,4530

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 24 лютого:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 16,1414
944 AZN 1 азербайджанський манат 14,4011
975 BGN 1 болгарський лев 13,5122
933 BYN 1 білоруський рубль 11,0432
410 KRW 100 вона 2,0224
344 HKD 1 гонконгський долар 3,1399
208 DKK 1 датська крона 3,5357
840 USD 1 долар США 24,4530
978 EUR 1 євро 26,4129
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,5718
392 JPY 10 ієна 2,1837
985 PLN 1 злотий 6,1680
356 INR 10 індійська рупія 3,4140
124 CAD 1 канадський долар 18,4530
191 HRK 1 куна 3,5456
484 MXN 1 мексиканський песо 1,2876
498 MDL 1 молдавська лея 1,3759
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,1412
554 NZD 1 новозеландський долар 15,4384
578 NOK 1 норвезька крона 2,6183
710 ZAR 1 ренд 1,6214
643 RUB 10 російський рубль 3,7979
946 RON 1 румунська лея 5,4975
360 IDR 1000 рупія 1,7797
682 SAR 1 саудівський ріял 6,5184
702 SGD 1 сінгапурський долар 17,4602
960 XDR 1 СПЗ 33,3124
398 KZT 100 теньге 6,4903
949 TRY 1 турецька ліра 3,9945
348 HUF 100 форинт 7,8365
826 GBP 1 фунт стерлінгів 31,6153
203 CZK 1 чеська крона 1,0538
752 SEK 1 шведська крона 2,4996
756 CHF 1 швейцарський франк 24,8962
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,4776

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тим часом, рубль трохи підріс в обмінниках Києва перед вихідними.

Також стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну.

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