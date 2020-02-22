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22 февраля 2020, суббота, 07:00 65
Финансы 2020-02-22T07:00:01+02:00
Українські Новини
Доллар падает третью неделю подряд: как изменился курс валют в обменниках

Доллар падает третью неделю подряд: как изменился курс валют в обменниках

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта, Обмен валют
Курс валют.
Курс валют.

За прошедшую неделю курс продажи наличного доллара падал в обменных пунктах киевских банков третью неделю подряд. Так, доллар упал на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс покупки упал на 2,53 коп. до 24,2687 UAH/USD. 

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро с 14 по 21 февраля понизился на 13,79 коп. до 26,1653 UAH/EUR, курс продажи понизился на 18,12 коп. до 26,5477 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 21 февраля 24,2687 24,5160 26,1653 26,5477 3,4500 3,9100
По сравнению с 14 февраля -0,0253 -0,0372 -0,1379 -0,1812 -0,0300 -0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тем временем, рубль немного подрос в обменниках Киева перед выходными.

Также стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

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