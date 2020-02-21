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21 февраля 2020, пятница, 10:19 10
Финансы 2020-02-21T10:19:51+02:00
Українські Новини
Доллар и евро "просели": курс валют в обменниках перед выходными

Доллар и евро "просели": курс валют в обменниках перед выходными

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта, Обмен валют
Курс валют.
Курс валют.

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2656 24,5253 26,1518 26,5421 3,45 3,92
Максимальный 24,4000 25,0000 26,3800 27,0000 3,78 5,00
Минимальный 24,0000 24,4000 25,5000 26,3700 2,50 3,78

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD. Средний курс покупки евро повысился на 0,66 коп. до 26,1832 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,42 коп. до 26,5635 UAH/EUR.


Тем временем рубль немного подорожал в обменниках Киева. 

Также стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

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