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21 февраля 2020, пятница, 10:48 131
Финансы 2020-02-21T10:50:20+02:00
Українські Новини
Рубль немного подрос в обменниках Киева перед выходными

Рубль немного подрос в обменниках Киева перед выходными

Надежда Комендантова
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В пятницу, 21 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 20 февраля, понизился на 2 копейки и составляет 3,45 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 1 копейку и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 21 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,45 3,92
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тем временем рубль немного подорожал в обменниках Киева. 

Также стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

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