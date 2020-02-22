Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку

У зв'язку з протестами проти розміщення в області евакуйованих з Уханя (Китай) українців президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент прийняв відставку голови Тернопільської ОДА в зв'язку із ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, у зв'язку з незадовільною роботою обладміністрації з інформування населення про епідеміологічну безпеку президент прийняв заяву Сопеля про відставку з займаної посади за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, тернопільський аеропорт відмовився приймати літак з громадянами, евакуйованими з Уханя.

У Раді вимагали розслідувати відмову аеропорту Тернополя приймати літак з евакуйованими з Уханя.

Раніше під Тернополем жителі вийшли співати молебень до Богородиці проти евакуйованих з Уханя. Також у Тернопільській області, як протестів, встановлювали блокпости, щоб не пропустити евакуйованих з Китаю українців.