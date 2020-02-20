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20 февраля 2020, четверг, 15:24 137
Общество 2020-02-20T15:25:48+02:00
Українські Новини
В Раде требуют расследовать отказ аэропорта Тернополя принимать самолет с эвакуированными из Уханя

В Раде требуют расследовать отказ аэропорта Тернополя принимать самолет с эвакуированными из Уханя

Елизавета Кесельман
Тернополь, Аэропорт, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая
Тернопольский облсовет. Фото: zn.ua
Тернопольский облсовет. Фото: zn.ua

После того, как Тернопольский аэропорт отказался принимать самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя (Китай), депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура просит правоохранителей расследовать отказ Тернополя. Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"То, что проходило в Тернопольском областном совете - абсолютно ненормально. Мной было подготовлено с нашими коллегами заявление о совершении преступления о недопустимых действиях и превышении власти. В частности, Василий Деревляный, это первый заместитель председателя Тернопольского облсовета, который направил соответствующее представление на имя председателя облсовета и фактически дал незаконный указ аэропорту", - сказал Качура.

Депутат отметил, что указ касался недопуска самолета, который эвакуировал людей из Уханя.

Представление будет касаться и мэра Тернополя Сергея Надалы, который поддержал недопуск самолета.

"Мы обращаемся к Генеральному прокурору Украины, мы обращаемся к председателю Государственного бюро расследований, мы обращаемся к министру внутренних дел Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников", - подчеркнул политик.

Депутат добавил, что намерен подать заявление в четверг, после сбора подписей в поддержку в Раде.

Качура отметил, что любое решение местных советов об ограничении перемещения граждан является незаконным, и призвал не поддерживать подобные инициативы.

В ином случае, парламентарий намерен подавать соответствующие заявления правоохранителям.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Тернопольской области, в качестве протестов, устанавливали блокпосты, чтобы не пропустить эвакуированных из Китая украинцев. 

Также 19 февраля самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай. 

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