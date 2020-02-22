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22 лютого 2020, субота, 08:15 15
Силові структури 2020-02-22T10:15:01+02:00
Українські Новини
Ворожі обстріли на Донбасі: поранено воїна ЗСУ

Ворожі обстріли на Донбасі: поранено воїна ЗСУ

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, ООС
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook

В той час, як бойовики обстріляли кладовище в Попасній Луганської області, на Донбасі 21 лютого збройні формування Росії 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє штаб операції Оперативних сил.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Красногорівки – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін; поруч з Павлополем – з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік від Лебединського – з 82-мм міномету – 21 міна; в районі населеного пункту Новотроїцьке – з ручного протитанкового гранатомету; поблизу від Пісок – з підствольного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; неподалік від Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість обстрілів: двічі поруч з Горіховим – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 10 мін з 82-мм міномету, а також 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету; неподалік від Луганського – з міномету калібру 120 мм – 5 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем; поблизу Травневого – з 82 мм міномету – 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; в районі населеного пункту Новотошківське – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомету; поруч з Новолуганським – з 82-мм міномету – 4 міни, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 21 лютого, внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Також з початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли поруч з Мар'їнкою – зі станкового протитанкового гранатомета противник зробив 3 постріли; в районі населеного пункту Новомихайлівка – з 120-мм міномета – 5 мін.

За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Генерального штабу у вівторок, 18 лютого, 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, 4 бойовика загинули і 6 поранено в ході боїв з українськими військовослужбовцями на Донбасі.

Штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

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