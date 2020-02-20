Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что боевики обстреляли кладбище в Попасной Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122-мм повреждено более 10 могил на городском кладбище. К счастью, жертв и раненых среди гражданского населения нет", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил РФ к общепринятыми нормам морали и указанные действия в цивилизованном мире недопустимы.

Также украинская сторона обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Генерального штаба во вторник, 18 февраля, 1 военный погиб, 3 ранены, 2 контужены в результате боя на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, 4 боевика погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военнослужащими на Донбассе.

Штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.