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18 февраля 2020, вторник, 09:22 185
Силовые структуры 2020-02-18T09:38:09+02:00
Українські Новини
Возле линии разграничения идет бой, боевики атаковали украинских военных, - ООС

Возле линии разграничения идет бой, боевики атаковали украинских военных, - ООС

Елизавета Драбкина
Ситуация в зоне ООС, война на Донбассе, Боевики, линия разграничения
Пресс-служба ООС
Пресс-служба ООС

Боевики пытались перейти линию разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - сказано в нем.

По состоянию на данный момент идет бой.

В результате обстрелов боевиков украинские защитники понесли потери.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ противнику, боевикам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности.

Потери противника уточняются.

Боевики атаковали позиции подразделений ООС вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Противник ведет обстрелы по украинским военным из запрещенного "минскими соглашениями" вооружения.

Боевики применяют минометы калибра 120 мм, ведут огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали Українськi Новини, боевики ограничили передвижение патрулей ОБСЕ на участках разведения сил.

Военные ООС задержали боевика, наводчик-оператор дал показания о преступлениях оккупантов.

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