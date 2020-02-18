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18 февраля 2020, вторник, 13:04 190
Политика 2020-02-18T13:07:18+02:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: уничтожены 4 боевика, еще 6 - ранены

Обострение на Донбассе: уничтожены 4 боевика, еще 6 - ранены

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, Потери боевиков, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

В то время, как во время боя на Донбассе погиб один украинский боец и еще четверо были ранены, 4 боевика погибли и 6 ранены в ходе боев с украинскими военнослужащими на Донбассе.

Об этом заявил на брифинге начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передают Українськi Новини.

"По нашим данным потери противника подтверждены - 4 человека погибли и 6 ранены", - сказал он.

Хомчак сообщил, что противник запросил режим тишины около 10:00, поскольку им требовалось забрать своих убитых и раненых.

Также он сказал, что на данный момент работает совместный центр координации и контроля, чтобы украинские защитники забрали погибшего военного, а противник - своих погибших.

Он заверил, что сейчас ситуация на Донбассе стабильная.

Как сообщали Українські Новини, штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

Ранее стало известно, что Зеленский срочно собирает СНБО.

Также известно, что на данный момент бой вблизи населенных пунктах Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.

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