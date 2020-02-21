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21 лютого 2020, пʼятниця, 23:33 7
Суспільство 2020-02-22T00:12:45+02:00
Українські Новини
Журналіст приєднався до карантину, щоб показати, як живуть евакуйовані українці в Нових Санжарах

Журналіст приєднався до карантину, щоб показати, як живуть евакуйовані українці в Нових Санжарах

Таня Войтюк
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари

Евакуйовані з Китаю українці перебувають на карантині в Нових Санжарах (Полтавська область) і перебуватимуть там протягом двох тижнів. Про те, чим годують українців розповідає кореспондент Андрій Лащ.

В медцентрі у Нових Санжарах вечеря передають в одноразовому посуді, упакованої в пакети. З їжі це: картопля, котлета, салат з капусти, спечених у приватній пекарні хліб, персиковий сік і суп.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка в даний момент знаходиться разом з прибулими з Китаю на карантині, заявила, що знаходяться в медцентрі харчуються три рази на день, а постачанням харчування займається спеціальна кейтерингова компанія.

Також евакуйовані українці показали, в яких умовах будуть жити на карантині у Нових Санжарах.

Крім того, Нові Санжари евакуированным з Китаю почали привозити продукти звичайні люди.

Нагадаємо, 20 лютого 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медцентрі Нацгвардії евакуйованих з Уханя українців.

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Котлета з картоплею. Скриншот:@Michael_yefimov
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