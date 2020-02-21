Журналіст приєднався до карантину, щоб показати, як живуть евакуйовані українці в Нових Санжарах

Евакуйовані з Китаю українці перебувають на карантині в Нових Санжарах (Полтавська область) і перебуватимуть там протягом двох тижнів. Про те, чим годують українців розповідає кореспондент Андрій Лащ. В медцентрі у Нових Санжарах вечеря передають в одноразовому посуді, упакованої в пакети. З їжі це: картопля, котлета, салат з капусти, спечених у приватній пекарні хліб, персиковий сік і суп. Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка в даний момент знаходиться разом з прибулими з Китаю на карантині, заявила, що знаходяться в медцентрі харчуються три рази на день, а постачанням харчування займається спеціальна кейтерингова компанія. Також евакуйовані українці показали, в яких умовах будуть жити на карантині у Нових Санжарах. Крім того, Нові Санжари евакуированным з Китаю почали привозити продукти звичайні люди. Нагадаємо, 20 лютого 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медцентрі Нацгвардії евакуйованих з Уханя українців.