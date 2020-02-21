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21 февраля 2020, пятница, 12:30 145
Общество 2020-02-21T12:31:16+02:00
Українські Новини
Эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине в Новых Санжарах

Эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине в Новых Санжарах

Надежда Комендантова
Карантин, коронавирус в Украине, эвакуация украинцев из Уханя, Новые Санжары

Вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, несмотря на все протесты местных жителей, поселили в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине. В соцсетях появились первые свидетельства, в каких условиях будут отбывать люди карантин.

Как пишет 24.ua, сторис в инстаграме с изображением комнаты, в которой проживают эвакуированные из Китая украинцы, показала одна из участниц событий Александра Волкова.

На видео видно старые кровати и другая мебель, нечто, похожее на душ, а изюминкой ролика стали двери, у которых даже нет замка – хотя ключ от замка есть.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе.


Кроме того, в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.

Тем временем СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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