Літак, на якому евакуювали українців з Китаюм, полетить наступним рейсом в Єгипет

Літак авіакомпанії SkyUp, на якому евакуювали українців з Китаю, після дезінфекції вирушить у новий рейс до Хургади (Єгипет).

Про це повідомляє телеграм-канал "UN сливи і груші", передають Українські Новини.

"Продезінфікований літак авіакомпанії Skyup, який евакуював наших та іноземних громадян з Уханя 23 лютого відправиться в наступний рейс. Місце призначення - Хургада", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці мають намір по прибутті в Україну провести дезінфекцію повітряного судна, яке буде залучено до евакуації громадян з китайського Уханя.

В Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві мешканці перекрили дорогу і почали протестувати проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. Люди блокували дорогу, а післі приїзду українців на місце призначення, закидали автобус камінням.

Зараз українці перебувають на карантині в Нових Санжарах. Евакуйовані українці показали, в яких умовах будуть жити на карантині.

Крім того Нові Санжари евакуйованим з Китаю почали привозити продукти звичайні люди.