Эвакуация граждан из Китая: самолет дезинфицируют, а все отходы с него сожгут

Специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Українськi Новини.

"Самолет пройдет специальную дезинфекцию... Все отходы с самолета, остатки еды и так далее будут сожжены", - сказал министр.

В какой аэропорт прилетит самолет, Аваков не сообщил, поскольку, по его словам, обсуждается 3-4 аэропорта.

Также он дал понять, что эвакуированные граждане будут размещены в карантинном лагере неподалеку аэропорта.

Он сообщил, что Кабинет Министров рассматривал 12 возможных мест для размещения прибывших.

Как сообщали Українськi Новини, власти Украины намерены эвакуировать из китайского Уханя граждан Германии, Нидерландов, Аргентины, Коста-Рики, Бразилии и России. Они пройдут строжайший контроль при посадке на самолет, так же, как и украинцы.

Ранее Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.