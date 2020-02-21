Путін хоче домовитися з Зеленським про поліпшення відносин між країнами

Після того, як Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат", президент Росії Володимир Путін надыэться на домовленысть з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин між двома країнами Про це президент Росії сказав в інтерв'ю ТАСС для проекту "20 питань Володимиру Путіну".

"Надія вмирає останньою, [ж] є", - сказав він.

При цьому Путін звернув увагу на зміну позиції свого українського колеги.

"На жаль, ось він [Зеленський] приїхав з Парижа [з саміту в "нормандському форматі" Німеччини, Росії, України, Франції 9 грудня 2019 року] і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання", - підкреслив Путін.

Проте президент РФ констатував, що Москві і Києву вдалося "домовитися про обмін утримуваних осіб", а також про угоду щодо транзиту російського газу через Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Путін запитав у Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".

У Парижі 9 грудня тривають чотиристоронні переговори лідерів Франції, Німеччини, Росії, України в рамках нормандського саміту. Переговори лідерів країн нормандського формату почалися з затримкою.