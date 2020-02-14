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14 февраля 2020, пятница, 15:11 177
Политика 2020-02-14T15:22:58+02:00
Українські Новини
Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат"

Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат"

Влада Билоус
Влада Билоус
Президент Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным подготовку к следующей встрече лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

В пятницу Зеленский провел телефонный разговор с Путиным.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на освобождении удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в Минске (Беларусь) для реализации достигнутых договоренностей.

Как сообщали Українські Новини, в Офисе президента Украины заявили, что предыдущая нормандская встреча прошла успешно.

Главным достижением встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Москве назвали подписание Киевом обязательств по выполнению минских соглашений.

Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.

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