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14 февраля 2020, пятница, 19:53 52
Внешняя политика 2020-02-14T19:54:33+02:00
Українські Новини
Путин спросил у Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности"

Путин спросил у Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности"

Валерия Драгомирова
нормандский формат, Путин, Владимир Зеленский, Минские договоренности
Зеленский и Путин. Фото: сайт Кремля
Зеленский и Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин спросил у Президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России о телефонном разговоре Путина и Зеленского, передают Українськi Новини.

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Указывается, что Путин акцентировал важность полной и безусловной реализации "минского комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года.

Были затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 14 февраля, Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат". 

Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.

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