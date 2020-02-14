Путин спросил у Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности"

Президент России Владимир Путин спросил у Президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента России о телефонном разговоре Путина и Зеленского, передают Українськi Новини.



"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости", - говорится в нем.



В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.



Указывается, что Путин акцентировал важность полной и безусловной реализации "минского комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года.



Были затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.



Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.



"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.



Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области.



Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 14 февраля, Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат".



Главы МИД не будут встречаться в "нормандском формате" на конференции в Мюнхене.