Кадр дня: историческая встреча "нормандского квартета" - Зеленского, Путина, Макрона и Меркель

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля

В Париже 9 декабря продолжаются четырехсторонние переговоры лидеров Франции, Германии России, Украины в рамках нормандского саммита. Переговоры лидеров стран нормандского формата начались с задержкой. Об этом свидетельствует видеотрансляция "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский провел двухсторонние переговоры с Меркель и Макроном.

Перед стартом переговоров в "нормандском формате" президенты и канцлер входили в комнату переговоров и рассаживались за стол по очередности, в которой были расставлены флаги. Рукопожатие Путина и Зеленского показано не было.

Все лидеры стран "Нормандского формата" собрались за столом переговоров, где и был сделан исторический кадр.

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля

Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе.

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля

Как сообщали Українські Новини, встреча "нормандской четверки" в Париже началась. Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.