Евакуйованих українців закрили у медцентрі, натовп незадоволених у Нових Санжарах розходиться

Незважаючи на те, що люди перегороджували дорогу автобусам, де були евакуйовані з Китаю українці, в Нових Санжарах стає спокійніше, а евакуйованих закрили в санаторії, повідомляє кореспондент BBC News Україна з місця подій.

Евакуйованих з Китаю закрили в санаторії. Будівля, підходи до неї і дорогу оточила поліція. Правоохоронці стоять у кілька кордонів і нікого не пускають.

Крім того, правоохоронці розібрали останню барикаду перед медичним центром. Поруч ще кілька десятків людей, вони продовжують висловлювати обурення.



Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари для роботи в оперативному штабі уряду.



Також у МЗС повідомили, що евакуйовані громадяни приїдуть саме в медичний центр Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, інших варіантів немає.



Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестувальників проти ввезення евакуйованих з Уханя.



Українські Новини ведуть текстову трансляцію евакуації з Уханя.