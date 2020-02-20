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20 лютого 2020, четвер, 21:30 30
Суспільство 2020-02-20T22:00:02+02:00
Українські Новини
Евакуйованих українців закрили у медцентрі, натовп незадоволених у Нових Санжарах розходиться

Евакуйованих українців закрили у медцентрі, натовп незадоволених у Нових Санжарах розходиться

Валерия Драгомирова
санаторій, Коронавірус, Евакуація українців, Нові Санжари
Медцентр. Фото: Facebook/МВС
Медцентр. Фото: Facebook/МВС

Незважаючи на те, що люди перегороджували дорогу автобусам, де були евакуйовані з Китаю українці, в Нових Санжарах стає спокійніше, а евакуйованих закрили в санаторії, повідомляє кореспондент BBC News Україна з місця подій.

Евакуйованих з Китаю закрили в санаторії. Будівля, підходи до неї і дорогу оточила поліція. Правоохоронці стоять у кілька кордонів і нікого не пускають.

Крім того, правоохоронці розібрали останню барикаду перед медичним центром. Поруч ще кілька десятків людей, вони продовжують висловлювати обурення.


Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари для роботи в оперативному штабі уряду.

Також у МЗС повідомили, що евакуйовані громадяни приїдуть саме в медичний центр Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області, інших варіантів немає.

Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестувальників проти ввезення евакуйованих з Уханя.

Українські Новини ведуть текстову трансляцію евакуації з Уханя.

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