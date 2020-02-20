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20 лютого 2020, четвер, 17:48 17
Суспільство 2020-02-20T19:23:30+02:00
Українські Новини
Українку, яка з собачкою не змогла вилетіти з Уханя, може прийняти Росія, - ЗМІ

Українку, яка з собачкою не змогла вилетіти з Уханя, може прийняти Росія, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Коронавірус, евакуація українців з Уханя, Анастасія Зінченко
Анастасія Зінченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Анастасія Зінченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko

За непідтвердженими даними Росія може евакуювати та залишити в себе на карантин українку Анастасію Зінченко, яка не змогла вилетіти в Україну спецрейсом, тому що на борт відмовилися взяти її собаку.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Легітимний" з посиланням на джерело в Кремлі.

"Наше кремлівське джерело повідомляє, що в Росії зараз опрацьовують варіант з пропозицією допомоги нашій українській дівчині, яка залишилася в Ухані. Росіяни можуть навіть запропонувати варіант з евакуацією на територію Росії, де вона пройде карантин разом з собакою, а після прилетить в Україну", - йдеться в ньому.

Зазначається, що цей варіант зараз обговорюється в Москві.

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Як повідомляли Українські Новини, СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлений в Україні коронавірус.

Тим часом евакуйовані з Уханя в Нові Санжари так і не доїхали, їх можуть відвезти в Кривий Ріг, де вже підготував 15 боксів в 2 лікарнях для можливих хворих на коронавірус.

Українські Новини ведуть текстову трансляцію евакуації з Уханя, а в Кабміні відповіли на найпопулярніші питання про евакуацію, обсервації та коронавірус.

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