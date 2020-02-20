Українку, яка з собачкою не змогла вилетіти з Уханя, може прийняти Росія, - ЗМІ

За непідтвердженими даними Росія може евакуювати та залишити в себе на карантин українку Анастасію Зінченко, яка не змогла вилетіти в Україну спецрейсом, тому що на борт відмовилися взяти її собаку.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Легітимний" з посиланням на джерело в Кремлі.

"Наше кремлівське джерело повідомляє, що в Росії зараз опрацьовують варіант з пропозицією допомоги нашій українській дівчині, яка залишилася в Ухані. Росіяни можуть навіть запропонувати варіант з евакуацією на територію Росії, де вона пройде карантин разом з собакою, а після прилетить в Україну", - йдеться в ньому.

Зазначається, що цей варіант зараз обговорюється в Москві.

Скріншот повідомлення у Телеграмі

Як повідомляли Українські Новини, СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлений в Україні коронавірус.

Тим часом евакуйовані з Уханя в Нові Санжари так і не доїхали, їх можуть відвезти в Кривий Ріг, де вже підготував 15 боксів в 2 лікарнях для можливих хворих на коронавірус.

Українські Новини ведуть текстову трансляцію евакуації з Уханя, а в Кабміні відповіли на найпопулярніші питання про евакуацію, обсервації та коронавірус.