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20 лютого 2020, четвер, 17:29 14
Суспільство 2020-02-20T18:45:02+02:00
Українські Новини
Кривий Ріг підготував 15 боксів в 2 лікарнях для можливих хворих на коронавірус

Кривий Ріг підготував 15 боксів в 2 лікарнях для можливих хворих на коронавірус

Валерия Драгомирова
Кривий Ріг, Нові Санжари, Евакуація українців, Коронавірус
Евакуація українців з Китаю. Фото: Держприкордонслужба
Евакуація українців з Китаю. Фото: Держприкордонслужба

У той час як частина персоналу "Нових Санжар" звільнилася перед евакуацією українців, Кривий Ріг (Дніпропетровська область) підготував 15 боксів в 2 лікарнях для можливих хворих на коронавірус COVID-19.

Про це Українським Новинам повідомила головний лікар Криворізької інфекційної лікарні Олена Патроєва.

Підготовлено 10 боксів в інфекційній лікарні і 5 боксів в 7-й міській лікарні.

Вони відрізняються від звичайних боксів двома ступенями захисту внутрішнього приміщення – тамбурами і шлюзами.

Для медиків підготовлені ламіновані захисні костюми, спеціальні респіраторні маски, окуляри і рукавички.

Для визначення точного діагнозу людини будуть брати мазок із зіву, і відправляти на аналіз у Центр громадського здоров'я в Київ.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлення в Україні коронавірусу.

Крім того, соцмережі "вибухнули" реакцією на приїзд українців з Китаю.

Тим часом кількість загиблих від коронавірусу перевищила 2100 осіб. Кількість заражених коронавірусом в світі досягла вже 75 767 осіб.

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