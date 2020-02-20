Количество погибших от коронавируса превысило 2100 человек

Количество смертей от коронавируса увеличилось до 2 129 человек по состоянию на 20 февраля. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post. Так, количество зараженных коронавирусом в мире достигло уже 75 767 человек, согласно данным по состоянию на 20 февраля. Также увеличилось количество излечившихся от коронавируса людей до 16 329 человек. Карта распространения коронавируса. Фото: Google Наибольшее количество зараженных данным вирусом и погибших от него наблюдается в Китае, провинция Хубэй в котором стала эпицентром эпидемии. На втором месте по заболеваемости коронавирусом находится Япония, здесь заразились 723 человека и трое скончались. Данные о заражениях и смертности от коронавируса. Фото: South China Morning Post Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков. Также эвакуированные из Китая граждане во время полета из Уханя находились в хвостовой части самолета. Все они были в масках, при этом на борту не было ни одного человека с повышенной температурой тела. Тем временем эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: часть работников санатория уволилась.