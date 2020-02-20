Количество погибших от коронавируса превысило 2100 человек

Количество смертей от коронавируса увеличилось до 2 129 человек по состоянию на 20 февраля. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, количество зараженных коронавирусом в мире достигло уже 75 767 человек, согласно данным по состоянию на 20 февраля.

Также увеличилось количество излечившихся от коронавируса людей до 16 329 человек.

Карта распространения коронавируса. Фото: Google

Наибольшее количество зараженных данным вирусом и погибших от него наблюдается в Китае, провинция Хубэй в котором стала эпицентром эпидемии. На втором месте по заболеваемости коронавирусом находится Япония, здесь заразились 723 человека и трое скончались.

Данные о заражениях и смертности от коронавируса. Фото: South China Morning Post

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков.

Также эвакуированные из Китая граждане во время полета из Уханя находились в хвостовой части самолета. Все они были в масках, при этом на борту не было ни одного человека с повышенной температурой тела.

Тем временем эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: часть работников санатория уволилась.