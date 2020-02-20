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20 февраля 2020, четверг, 15:00 217
Общество 2020-02-20T15:00:48+02:00
Українські Новини
Дни средневековья в Украине. Соцсети "взорвались" реакцией на приезд украинцев из Китая

Дни средневековья в Украине. Соцсети "взорвались" реакцией на приезд украинцев из Китая

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Новые Санжары, Акции протеста, Китай, Ухань, Коронавирус, Реакция соцсетей
Мем про коронавирус и украинцев их Уханя
Мем про коронавирус и украинцев их Уханя

Эвакуированных украинцев из Уханя собираются перевозить в медицинский центр "Новые Санжары", в связи с чем местные жители устроили акции протеста и заблокировали главную дорогу на въезд в город. Ситуация с приездом в Украину и блокадой вызвала у пользователей социальных сетей шок и шквал критики как в сторону власти, так и митингующих.

Украинцев высадили в Харькове 20 февраля и уже там на автобусах отправили в Новые Санжары. Протесты начались еще 19 февраля и продолжаются до сих пор. Остановить "новосанжарскую" блокаду приехали правоохранительные органы на военной технике, но митингующих это не остановило. Люди боятся, что пострадает репутация города, а украинцы привезут к ним вирус.

Пользователи соцсетей не скупятся на реакции, выражая свое негодование таким поведением соотечественников.

Все началось с того, что в Борисполе несколько раз переносили время прибытия рейса SkyUp, а сам самолет наматывал круги в районе Харьковской области и никак не мог приземлиться. 

Помогите самолету довезти украинцев домойПомогите самолету довезти украинцев домой

Пост Игоря СтокозаПост Игоря Стокоза на Facebook

Президент Владимир Зеленский обратился к тем, кто устраивал протесты и заявил, что Украина будет бороться за каждого своего гражданина.

"Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он не находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь", - отметил он.

Вслед за этим последовали комментарии на Facebook.

"Чтобы прорвать блокаду в Новых Санжарах достаточно выпустить кого-то из автобуса с эвакуированными. Ему будет достаточно снять противогаз, чтобы разгонать протесты", - пишет Денис Иванеско.

Пост Дениса Иванеско на FacebookПост Дениса Иванеско на Facebook

"Коронавирус мутировал в вирус идиотизма", "средневековье", "проявление дикарства" - так пользовалтели реагируют на протесты против размещения украинцев.

Пост Александра Мельничука на FacebookПост Александра Мельничука на Facebook

"Ситуация вокруг самолет из Китая - проявление пещерства и дикарства. Со всех сторон", - пишет Олександр Мельничук.

Пост Александра Децика на FacebookПост Александра Децика на Facebook

Пост Романа Шрайка на FacebookПост Романа Шрайка на Facebook

Пост Алены Захаровой на FacebookПост Алены Захаровой на Facebook

Пост Дмитрия Кузьмина на FacebookПост Дмитрия Кузьмина на Facebook

Пост Татьяны Даниленко на FacebookПост Татьяны Даниленко на Facebook

Были и такие, кто очень резко отреагировал на возвращение украинцев из Китая.

Пост волентера Марины ЛобокПост волонтера Марины Лобок

Пользователи Facebook также активно начали делать фотожабы и мемы на тему возвращения украинцев из китайского Уханя.

Мем про самолет и коронавирус. Фото: FacebookМем про самолет и коронавирус. Фото: Facebook

Пост Дениса Иванеско, часть 2Пост Дениса Иванеско, часть 2

Мем про коронавирус в Новых СанжарахМем про коронавирус в Новых Санжарах

Коронавирус и Новые СанжарыКоронавирус и Новые Санжары

Как украинцев встречают в Новых СанжарахКак украинцев встречают в Новых Санжарах

Коронавирус и украинцыКоронавирус и украинцы

Как сообщали Українські Новини, 19 февраля в 18:30 (по киевскому времени) самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку. Всего на борт допущено 73 человека.

По прилету на территорию Украины стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.

В связи с этим в регионе началась акция протеста, въезды в смт заблокировали местные автомобилисты. Утром 20 февраля на въезде в поселок начались столкновения полиции и местных жителей.

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