Дни средневековья в Украине. Соцсети "взорвались" реакцией на приезд украинцев из Китая

Мем про коронавирус и украинцев их Уханя

Мем про коронавирус и украинцев их Уханя

Эвакуированных украинцев из Уханя собираются перевозить в медицинский центр "Новые Санжары", в связи с чем местные жители устроили акции протеста и заблокировали главную дорогу на въезд в город. Ситуация с приездом в Украину и блокадой вызвала у пользователей социальных сетей шок и шквал критики как в сторону власти, так и митингующих.

Украинцев высадили в Харькове 20 февраля и уже там на автобусах отправили в Новые Санжары. Протесты начались еще 19 февраля и продолжаются до сих пор. Остановить "новосанжарскую" блокаду приехали правоохранительные органы на военной технике, но митингующих это не остановило. Люди боятся, что пострадает репутация города, а украинцы привезут к ним вирус.

Пользователи соцсетей не скупятся на реакции, выражая свое негодование таким поведением соотечественников.

Все началось с того, что в Борисполе несколько раз переносили время прибытия рейса SkyUp, а сам самолет наматывал круги в районе Харьковской области и никак не мог приземлиться.

Помогите самолету довезти украинцев домой

Пост Игоря Стокоза на Facebook

Президент Владимир Зеленский обратился к тем, кто устраивал протесты и заявил, что Украина будет бороться за каждого своего гражданина.

"Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, где бы он не находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь", - отметил он.

Вслед за этим последовали комментарии на Facebook.

"Чтобы прорвать блокаду в Новых Санжарах достаточно выпустить кого-то из автобуса с эвакуированными. Ему будет достаточно снять противогаз, чтобы разгонать протесты", - пишет Денис Иванеско.

Пост Дениса Иванеско на Facebook

"Коронавирус мутировал в вирус идиотизма", "средневековье", "проявление дикарства" - так пользовалтели реагируют на протесты против размещения украинцев.

Пост Александра Мельничука на Facebook

"Ситуация вокруг самолет из Китая - проявление пещерства и дикарства. Со всех сторон", - пишет Олександр Мельничук.

Пост Александра Децика на Facebook

Пост Романа Шрайка на Facebook

Пост Алены Захаровой на Facebook

Пост Дмитрия Кузьмина на Facebook

Пост Татьяны Даниленко на Facebook

Были и такие, кто очень резко отреагировал на возвращение украинцев из Китая.

Пост волонтера Марины Лобок

Пользователи Facebook также активно начали делать фотожабы и мемы на тему возвращения украинцев из китайского Уханя.

Мем про самолет и коронавирус. Фото: Facebook

Пост Дениса Иванеско, часть 2

Мем про коронавирус в Новых Санжарах

Коронавирус и Новые Санжары

Как украинцев встречают в Новых Санжарах

Коронавирус и украинцы

Как сообщали Українські Новини, 19 февраля в 18:30 (по киевскому времени) самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку. Всего на борт допущено 73 человека.

По прилету на территорию Украины стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.

В связи с этим в регионе началась акция протеста, въезды в смт заблокировали местные автомобилисты. Утром 20 февраля на въезде в поселок начались столкновения полиции и местных жителей.