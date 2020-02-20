СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлення в Україні коронавірусу

Служба безпеки України встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявлення в Україні коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені вітчизняного Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією про начебто виявлення в Україні вірусу covid-19", - сказано в ньому.

Зараз фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з'ясування всіх обставин інциденту.

Наголошується, що вже зараз можна стверджувати, що лист було розіслано з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями та іноземними громадянами приземлився в міжнародному аеропорту "Харків".

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя увечері 19 лютого.

На етапі огляду китайськими медиками на борт не допустили 4 осіб: 3 українців і 1 іноземку.

Раніше планувалося, що Україна евакуює з Уханя 48 українських і 29 іноземних громадян.