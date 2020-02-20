У Раді вимагають розслідувати відмова аеропорту Тернополя приймати літак з евакуйованими з Уханя

Після того, як Тернопільський аеропорт відмовився приймати літак з громадянами, евакуйованими з Уханя (Китай), депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура просить правоохоронців розслідувати відмову Тернополя. Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Те, що відбувалося в Тернопільській обласній раді - абсолютно ненормально. Мною було підготовлено з нашими колегами заяву про вчинення злочину, про неприпустимі дії та перевищенні влади. Зокрема, Василь Деревляний, це перший заступник голови Тернопільської облради, який направив відповідне подання на ім'я голови облради і фактично дав незаконний указ аеропорту", - сказав Качура.

Депутат зазначив, що указ стосувався недопуску літака, який евакуював людей з Уханя.

Подання буде стосуватися і мера Тернополя Сергія Надали, який підтримав недопуск літака.

"Ми звертаємося до Генерального прокурора України, ми звертаємося до голови Державного бюро розслідувань, ми звертаємося до міністра внутрішніх справ Авакову, щоб вони дали правову оцінку діям цих чиновників", - підкреслив політик.

Депутат додав, що має намір подати заяву в четвер, після збору підписів на підтримку в Раді.

Качура зазначив, що будь-яке рішення місцевих рад про обмеження переміщення громадян є незаконним, і закликав не підтримувати подібні ініціативи.

В іншому випадку, парламентарій має намір подавати відповідні заяви правоохоронцям.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Тернопільській області, в якості протестів, встановлювали блокпости,, щоб не пропустити евакуйованих з Китаю українців.

Також 19 лютого літак для евакуації українців з Уханя вилетів до Китаю.