Курс рубля почав рости в обмінниках Києва

У четвер, 20 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у середу, 19 лютого, знизився на 1 копійку і становить 3,47 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Тим часом, середній курс продажу підвищився на 2 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва 20 лютого: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,47 3,91 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,79 Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 лютого на 0,21 коп. до 24,5461 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,28 коп. до 24,2845 UAH\/USD. Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 лютого, на коп. до 8,00 24,5231 UAH\/USD. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 3 коп. у середу також знизився на 3 коп. до 24,48 UAH\/USD. Також сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і почали свою роботу в Києві.