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20 лютого 2020, четвер, 12:13 10
Економіка 2020-02-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
Курс рубля почав рости в обмінниках Києва

Курс рубля почав рости в обмінниках Києва

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, курс рубля
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 20 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у середу, 19 лютого, знизився на 1 копійку і становить 3,47 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 2 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 20 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,47 3,91
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 лютого на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,28 коп. до 24,2845 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 лютого, на коп. до 8,00 24,5231 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 3 коп. у середу також знизився на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Також сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і почали свою роботу в Києві.

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