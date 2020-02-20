Курс рубля почав рости в обмінниках Києва

У четвер, 20 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у середу, 19 лютого, знизився на 1 копійку і становить 3,47 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 2 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 20 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,47 3,91 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 лютого на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,28 коп. до 24,2845 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20 лютого, на коп. до 8,00 24,5231 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 3 коп. у середу також знизився на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Також сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і почали свою роботу в Києві.