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19 февраля 2020, среда, 11:27 11
Экономика 2020-02-19T11:29:07+02:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать в обменниках Киева

Рубль продолжает падать в обменниках Киева

Анна Рудык
курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, курс рубля к гривне, курс рубля
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В среду, 19 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 18 февраля, повысился на 1 копейку и составляет 3,48 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи упал на 3 копейки и составляет 3,89 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 19 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,48 3,89
Максимальный 3,78 4,10
Минимальный 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 февраля на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,96 коп. до 24,2661 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 февраля, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 5 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

Также стало известно, что сумма переплат всех налогов в бюджет составляет 38,7 миллиардов гривен по состоянию на 1 января 2020 года.

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